نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان الجونة.. شاهد

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها بصورة لها من مهرجان الجونة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - ملكة - مشاء الله

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يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.