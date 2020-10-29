هاني رمزي يهنئ المسلمين بالمولد النبوي.. والجمهور يعلق: فنان محترم

هنأ الفنان هاني رمزي، الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

و جاءت التعليقات كالتالي :

- و انت طيب يا فنان يا محترم

-فنان محترم بجد

- و انت بألف خير يارب

ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول.

واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين