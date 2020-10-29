شاهد.. آيتن عامر من أحدث جلسة تصوير لها عبر انستجرام

وظهرت آيتن بإطلالة بسيطة وأنيقة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا وجاكت باللون الأصفر .
وكان أحدث أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.
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