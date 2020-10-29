فيفى عبده تهنئ جمهورها بالمولد النبوى.. شاهد

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :
كل سنة وانت طيبة - وانت بخير - وانت طيبة وبصحة وسلامة
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فيفي عبده تكشف عن سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين
كانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة إن بي سى.
وأحدث أعمال فيفي عبده الدرامية هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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