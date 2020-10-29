رامي بركات يحتفل بخطوبته قبيل ذكرى وفاة أخيه هيثم احمد زكي بأيام ..بالصور

احتفل رامي بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي بخطوبته في لندن حيث مقر إقامته ضمن أجواء عائلية، وجاء ذلك قبيل أسبوع من إحياء الذكرى الأولى لوفاة شقيقه هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا في 7 نوفمبر الماضي 2019.

شقيق هيثم أحمد زكي يحتفل بخطوبته

رامي بركات شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك بصورة له من أجواء حفل الخطوبة حيث ظهر متأنقاً بالبدلة السوداء الى جانب خطيبته التي ارتدت فستاناً لامعاً باللون الأوف وايت، بينما كان لافتاً وضعه صوره لوالدته الراحلة الفنانة هالة فؤاد على الحائط الخلفي تعبيراً منه عن أمنيته بتواجدها معه بهذه اللحظة السعيدة والمصيرية له.

في المقابل، توقف الجمهور عند تجاهل رامي بركات لوضع صورة ايضا لشقيقه الراحل هيثم أحمد زكي الذي عبّر عن صدمته وحزنه العميق بوفاته المفاجئة العام الماضي، فيما يتحضر رامي بركات حالياً لإحياء ذكرى وفاة أخيه الأولى حيث يتواجد حالياً في مصر استعدادا لهذه المناسبة.

رسالة رومانسية من رامي بركات لخطيبته

رامي بركات أرفق صورته مع خطيبته برسالة رومانسية عبّر فيها عن حبه لها وكتب لها :" خطيبتي، لقد كنت هناك من اجلي في السراء والضراء، ابحرنا في المياه الهائجة للغاية حتى وصلنا الى البحار الهادئة، الحياة ليست كلها اشعة شمس وألوان قوس قزح، البحر يمكن ان يصبح هائجاً بسرعة كبيرة، لكننا اقوياء وطالما نحب بعضنا البعض لا شيء يمكن ان يكسرنا".

رامي بركات وجدل بيعه مقتنيات الفنان أحمد زكي

اسم رامي بركات كان قد تصدر اهتمام الجمهور فيما سبق بعد تداول أخبار عن بيعه مقتينات الفنان الراحل أحمد زكي، الزوج الأول لوالدته هالة فؤاد ووالد أخيه الراحل هيثم أحمد زكي، وترافق ذلك مع هجوم من الجمهور عليه بسبب هذا التصرف حيث يطالب محبو الراحل أحمد زكي بالإحتفاظ بممتلكاته في متحف وعرضها علناً امام الجمهور.

في المقابل، نفى بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين بركات، الوريث الوحيد للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والوارث بالتبعية لمقتنيات الراحل أحمد زكي، بيع موكله رامي عز الدين لمقتنيات الراحل أحمد زكي مع مكتبه .

وأوضح المحامي حينها في تصريحات صحافية بأنه تواصل مع وزيرة الثقافة، د. إيناس عبد الدايم، لتوصيل مطالبة رامي عز الدين بإقامة متحف للفنان الراحل أحمد زكي، من خلال المقتنيات التي يمتلكها موكله، والتي قام بتجديدها وترميمها لتليق بالعرض، على أن يحمل المتحف اسمي أحمد زكي ونجله "هيثم" والذي سيكون له بعض المقتنيات داخله أيضًا.

وأضاف أنهم عرضوا على الوزارة شراء شقة الراحل أحمد زكي لتكون مكانًا مناسبًا لإقامة المتحف في ظل بحث الوزارة عن مكان يليق بهذا الأمر، وأن رامي عز الدين عرض أيضًا تخفيض قيمتها السوقية من 3 ملايين إلى مليونين فقط، لكن الوزارة أوضحت أنها لا تشتري عقارات.