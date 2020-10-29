الصدمة على وجه الفنان هاني رمزي في حفل عيد ميلاده الـ56..بالفيديو

هاني رمزي الفنان المصري احتفل بعيد ميلاده الـ56 وسط مجموعة كبيرة من النجوم، أثناء تواجدهم في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد هاني رمزي الـ56

بوسي شلبي الإعلامية المصرية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو للاحتفال بعيد ميلاد الفنان هاني رمزي الـ56، والذي تواجد فيه العديد من نجوم الوسط الفني حيث حرص العديد منهم على تهنئة الفنان المصري بهذه المناسبة، وتواجد في الحفل المصغر كل من الفنانة يسرا، وإلهام شاهين، وتامر حبيب، وليلى علوي، والفنان أحمد داوود، وأمير شاهين وزوجته وقام النجوم بالغناء للفنان هاني رمزي أغنية عيد الميلاد، وعلقت الإعلامية بوسي شلبي على الفيديو الذي نشرته فكتبت: "كل سنة وهاني رمزي طيب".

A post shared by (@boosy17) on Oct 28, 2020 at 1:49pm PDT

هاني رمزي مع النجوم في مهرجان الجونة

هاني رمزي ظهر في احتفال عيد ميلاده وعلامات الصدمة على وجه، بسبب المفاجأة التي قام بتحضيرها له زملائه في الوسط الفني بشكل لم يكن يتوقعه، كما قدمت له زوجته التهنئة بهذه المناسبة، ويحضر الفنان هاني رمزي فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام خلال هذه الفترة في مدينة الغردقة الساحلية بمصر، وسط تواجد كبير من صناع السينما في مصر والعالم، وقد حرص هاني رمزي خلال الأيام الماضية على نشر العديد من الصور التي تجمعه بأصدقائه من الوسط الفني كالفنان أحمد رزق، وأحمد السقا، وسامر المصري، والفنان محيي اسماعيل، وخالد الصاوي.

A post shared by (@hanyramzy) on Oct 26, 2020 at 1:41pm PDT

هاني رمزي يستعد لعمل سينمائي جديد

هاني رمزي تردد خلال الفترة الماضية عن تقديمه لجزء ثاني من فيلم "غبي منه فيه" الذي شارك في بطولته في عام 2004 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، لكن حتى الآن لم يوضح الفنان المصري موقف الفيلم النهائي وهل سوف يتم تنفيذه بالفعل أم لا، وقد شارك هاني رمزي في بطولة الجزء الأول من فيلم " غبي منه فيه"، كل من الفنانة نيللي كريم، والراحل طلعت زكريا، و سعيد طرابيك، وسامي مغاوري، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج رامي إمام.

هانى رمزى يستعد كذلك خلال الأيام المقبلة لتصوير فيلم كوميدي جديد يحمل عنوان "الباب يفوت جمل"، وهو من تأليف سامح سر الختم، وإخراج أحمد البدرى، ولم يتم الكشف حتى الآن على الأبطال المشاركين في البطولة معه، وكان آخر عمل سينمائي شارك هاني رمزي في بطولته هو فيلم "قسطي بيوجعني" عام 2018، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة اللبنانية مايا نصري، والراحل، حسن حسني، ومصطفى أبو سريع، وزينب عبدالوهاب، والعمل من تأليف وإخراج إيهاب لمعي.