"يا نبي سلام عليك"..نجوم الفن يحتفلون بالمولد النبوي الشريف

نجوم الفن يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف ويوجهون معايدات للأمة العربية وكل جمهورهم بهذه المناسبة المباركة، وكشفوا عن أمنياتهم بأن يحل السلام والتسامح والرحمة على العالم أجمع، بينما طرح العديد من النجوم مقاطع فيديو بصوتهم موجهين سلامهم لنبي الرحمة والمحبة.

جمعنا لكم أبرز تهاني النجوم وأمنياتهم بمناسبة يوم المولد النبوي الشريف

أحلام "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع"

النجمة الإماراتية أحلام احتفلت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وشاركت جمهورها عبر السوشيال ميديا بمقطع بصوتها من أنشودة "طلع البدر علينا "، وعايدت الأمة العربية والإسلامية بهذه الذكرى المباركة، وعلقت قائلة : طلع البدر علينا من ثنيات الوداع #احلام في ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.."

جنات "سلام على نبي الله"

الفنانة المغربية جنات نشر مقطع فيديو وهي تنشد للرسول وتوجه له سلاماً بمناسبة ذكرى ولادته الكريمة وعلقت قائلة :""اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد #عيد_المولد_النبوي_الشريف كل سنه وانتم بألف خير ".

نداء شرارة "قلبك حنين يا نبي"

الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​ نشرت مقطع فيديو وهي تغني أنشودة “قلبك حنيّن يا نبي” للفنان وائل جسار وعلقت قائلة :”قلبك حنين يا نبي ومفيش حنان على كوكبي، صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وخاتم المرسلين”.

شكران مرتجى "كل عام وأنتم بخير"

الفنانة شكران مرتجى نشرت مقطع فيديو من أنشودة "طلع البدر علينا" محتلفة بمناسبة ولادة الرسول "ص" وعلقت قائلة :" صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم

ياحبيبي وياشفيعي ياسيدي يارسول الله، كل عام والأمة العربيه والإسلامية بألف خير وأخوة وسلام وأخلاق بعيد خير البريه عيد المولد النبوي ".

نجوم مصر يحتفلون بذكرى المولد النبوي

احتفل نجوم مصر بذكرى ولادة الرسول "ص" عبر حساباتهم على السوشيال ميديا موجهين المعايدات لكل الجمهور والأمة العربية، فكتب الفنان أحمد السعدني عبر صفحاته على السوشيال ميديا :""إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".

الفنان محمد هنيدي نشر صورة له أمام المسجد النبوي بمكة المكرمة عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وعلق قائلا:”يا حبيبي يا رسول الله”.

الفنان مصطفى خاطر توجه بالتبريكات بهذه المناسبة عبر حسابه على انستغرام وكتب: " كل سنة والامة العربية والإسلامية بخير #مولد_نبوي_شريف ".

نجوم لبنان يحتفلون بذكرى المولد النبوي

النجم اللبناني راغب علامة هنأ الأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي معرباً عن أمانيه بأن يعم التسامح والسلام والرحمة أنحاء العالم، فكتب تدوينة عبر حساباته على السوشيال ميديا :"في ذكرى #المولد_النبوي_الشريف أتمنّى أن تحملَ هذه المُناسبة أسمى معاني المحبّة والمودّة والتسامح والسَلام والرَحمة، وتنشرها في كلّ مكان في هذا العالم الذي يحتاج الى الانسانيّة والعدل والأمان. كلّ عام وأنتم وجميع الأحباب والأهل والأصدقاء بألف خير".

الفنانة أمل حجازي طرحت أنشودة جديدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بعنوان "رسول المحبة"، وعايدت الجميع بهذه المناسبة متمنية أن يحل السلام والتسامح في أنحاء العالم.

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النجمة هيفاء وهبي كتبت بهذه المناسبة " ينعاد على كل الأمة الإسلامية بالخير والبركة وراحة البال".

النجمة اللبنانية إليسا وجهت تهئنة الى كل الجمهور والعالم العربي بمناسبة المولد النبوي الشريف من خلال تغريدة نشرتها على حسابها عبر "تويتر" وكتبت فيها: "أحر التمنيات بعيد المولد النبوي الشريف لكل العالم العربي، وللبنان، على أمل إنو هالعيد يعيد شوي من الأمل المفقود بإيامنا، ويحمل السعادة والصحة والأمان لكل الناس بكل الأوطان العربية. عقبال كل سنة".

وكتبت النجمة نانسي عجرم على "تويتر": "ينعاد عليكن جميعًا بعيد المولد النبوي الشريف كل سنة وانتو بخير وصحة وأمان".