كان أكثر الناس تبسما.. دينا فواد تحتفل بالمولد النبوي

هنأت الفنانة دينا فواد، العالم العربي والإسلامي بحلول المولد النبوي الشريف.

وغردت الفنانة دينا فواد عبر تويتر:

سيدنا محمد كان أكثر الناس همًا ، لكنه رغم ذلك كان أكثرهم تبسمًا.

في ذكرى ميلاد أشرف خلق الله صلوا عليه وسلموا تسليمًا.

وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام . Cherry blossom❤ #المولود_النبوى_الشريف #دينا_فؤاد