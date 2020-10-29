رامز أمير يشارك متابعية بصور له من مهرجان الجونة.. والجمهور: إيه اللبس الغريب ده

نشر الفنان رامز أمير عدة صور له من مهرجان الجونة وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

ايه اللبس الغريب ده - عظمة - منور يانجم

اقرأ أيضا:

مش مسئول عن إللى هيحصل.. رامز أمير يتعافى من الإصابة ويعود للباركور | فيديو

من ناحية أخرى، بدأ رامز أمير تصوير مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، ويواصل التعاون مع النجم دكتور يحيى الفخراني.

يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

ويشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.