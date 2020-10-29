ليلي علوي تهنئ العالم الإسلامي بالمولد النبوي

هنّأت الفنانة ليلي علوي، العالمين العربي والإسلامي بحلول المولد النبوي الشريف. وغرّدت ليلي علوي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.. (اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه). ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول.

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