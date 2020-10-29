سنوب دوج الغلابة.. محمود الليثي يرد علي عبارات التنمر خلال مهرجان الجونة

ورد الليثي على هذه السخرية بنشر صورة له وصورة آخر لسنوب دوج، بنفس تسريحة الشعر، وعلق كاتبا: "سنوب دوج الغلابة ".

وأعلن الفنان محمود الليثي، إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام، وأن حالته الصحية مستقرة الآن، وطلب من جمهوره الدعاء لزوجته ووالدته.

الجدير بالذكر أن الفنان محمود الليثي إنه بصحة جيدة وأعراض إصابته بفيروس كورونا خفيفة مقابل والدته وزوجته اللتين تعانيان من الأعراض.

وأضاف محمود الليثي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، إن والدتي وزوجتي لديهما مشكلة في التنفس، وهذا ما يجعل الأمر صعبا عليهما، وبالنسبة إليّ لم أشعر إلا بفيروس كورونا وكأنه دور برد وانتهى.

وأوضح محمود الليثي ، نحن جميعا في عزل منزلي، وأنا من يقوم بتدبير احتياجاتهما، مؤكدا أن نفس الإنسان هو أغلى شيء يملكه.

وتابع "قبل إصابتنا بفيروس كورونا، كنا ملتزمين بعمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، ولا أعلم من أين أتت الإصابة".