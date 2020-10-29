بصور جريئة.. ابنة عمرو دياب تهنئ صديقتها بعيد ميلادها

وكانت تعرضت جنا عمرو دياب لهجوم شرس بسبب صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث ظهرت فيه بملابس عارية أثناء جلسة تصوير جديدة.
علي الجانب الآخر حقق برومو أغنية اهه اهه للهضبة عمرو دياب نسب مشاهدات مرتفعة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.
كان عمرو دياب توجه بالشكر إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الحديث عن تجربته الغنائية الطويلة ومشواره الفني الكبير في تصريحات صحفية، ووجه له رسالة عبر حسابه على تويتر.
وكتب عمرو: "إلى الاستاذ ابراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة). كل الشكر والتقدير استاذي ابراهيم عيسى.
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