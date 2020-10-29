فيلم الصندوق الأسود يقترب من نصف مليون جنيه إيرادات بـ أول يوم...

استطاع فيلم "الصندوق الأسود" تحقيق إيرادات كبيرة من خلال شباك التذاكر فى اليوم الأول من عرض الفيلم بالسينمات.
حيث بلغت إيرادات فيلم "الصندوق الأسود" حوالى 324 ألفًا و815 جنيهًا.
ويقوم ببطولة الفيلم الفنانة القديرة منى زكى ويشاركها بطولته كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، والفيلم من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.
تجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم.. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود.
الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، أسماء جلال، وشريف سلامة.
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