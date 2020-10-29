١٥ تصريحا لـ خالد الصاوي بمهرجان الجونة: شاركت في هذا الفيلم من أجل الفلوس.. ورفعت على منتج قضية لمنعه من السفر

أقيم اليوم، الخميس، مؤتمر صحفي للفنان خالد الصاوي، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وحرص على تقديمه انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة.

ونرصد أبرز التصريحات التي قالها خالد الصاوي في المؤتمر:

١- أشكر مهرجان الجونة أنه وضعني في دائرة الاهتمام بالتكريم، وأنا سأظل أمثل حتى نهاية حياتي، وقررت أن أتفرغ للتمثيل، رغم حبي لأشياء أخرى مثل الكتابة والموسيقى، ولكن التمثيل أعطاني تعويضا عما بذلته في حياتي.

٢- آرائي الشخصية تحتمل الخطأ والصواب، وكلما تزداد قناعاتك يجب أن تكون حرا.

٣- فيه اختيارات أنا عملتها لم تكن جيدة، وأدوار إن خفت منها سأندم عليها، مثل ما حدث في "الفيلم الأزرق"، لو سيطر الخوف على لن أدخل فيها، وهناك أدوار مسكت فيها بقوة.

٤- عرض على عمل الخديو توفيق ولم أستطع أن أرفض ووافقت على الفور، وطول الوقت عايز أعمل شغل كويس، ومع الخبرة وسني من العيب حاليا أن أقدم أعمالا ليست جيدة.

٥- هناك أعمال قدمتها من أجل الأموال، مثل "اطلعولي برا"، وكل ما بتكبر نفقاتك بتزيد، ولما بتكلم عن الأخطاء بتجاوزها.

٦- أنا لست ضحية فقر، وهناك أشياء فعلتها من أجل الأموال ولكن لست ندمان عليها، مثل "مدرسة الحب"، الذي حينما عرض حصلت من خلاله على ردود فعل جيدة.

٧- أنا لا أستطيع أن أسكت على ظلم الأشخاص، وعملت محاميا ووالدي محام وجدودي محامون، ولكن لم ألجأ ولا مرة للعنف، وألتزم بالقانون.

٨- أنا شخص عصامي، ولا أستطيع أن أذهب إلى بيتي بأموالي وهناك منتج يضحك على العمال ولا يعطيهم أموالهم.

٩- سافرت أنا والسقا روجينا ومنى زكي إلى أمريكا من أجل عمل ولم أجد تصويرا فتشاجرت مع المنتج وعدنا.

١٠- أنا حزين على فيلم "شريط ٦" وقولت هاخد نصف أجري من أجل خروج الفيلم، وهذا لا يحدث إلا مع خالد يوسف، ولكن عملتها مع منتج فيلم "شريط ٦"، ونصب علينا، وأنا الآن أرفع عليه قضية ومنعته من السفر.

١١- كان لدى قائمة سوداء لمنتجين كثيرين اضطهدوني في مشواري الفني، ولكن حينما أصبحت نجما كبيرا، لم أحتج لأحد، وسامحتهم جميعا.

١٢- الدورة الأولى من مهرجان الجونة فاتتني، لأنني لم أكن أعرف جيدا عن المهرجان، وحينما سمعت عن المهرجان حضرت السنة الثانية على الفور، ووجدت فيه تنظيما موضوعيا.

١٣- لا أحب أن يتحدث أحد عن أي شخص وأنا موجود، لأن هذا يضايقني جدا.

١٤- يجب أن نشكر بعضنا البعض على وجودنا هذا العام في مهرجان الجونة في ظل الظروف الاستثنائية ووجود كورونا.

١٥- أحب شخصية محمد علي جدا، وأتمنى تجسيده على الشاشة.