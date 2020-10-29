في ذكرى مولد النبي.. قصة أغنية طلع البدر علينا

اعتاد المصريون الاحتفال بـ مناسبة المولد النبى الشريف، بالأغانى الدينية التى يحفظها الصغير قبل الكبير ، وبالأعمال الفنية التى تناولت سيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم ، التى تعرض على شاشات التليفزيون .

ومن الأغانى الدينية الشهيرة التى يرددها الكثير هى "طلع الفجر علينا"، وهى نشيد إسلامي تراثي قديم أنشدوه أهل المدينة عند وصول النبي محمد إلى المدينة المنورة. ولم تثبت هذه الأنشودة عند أهل العلم والحديث بالأسانيد الصحيحة.

يعتقد البعض أنها كانت عند قدومه من غزوة تبوك كما قال الحافظ ابن حجر، لكن الرواية الأكثر شيوعًا كما قال الإمام البيهقي أنها حدثت عند استكماله الهجرة قادمًا من مكة.

طلع البدر علينا... من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ... ما دعى لله داع أيها المبعوث فينا.. جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة... مرحبًا يا خير داع نحن أنصار نبي... نوره عم البقاع قد سعدنا بلقاه... وسعدنا باتباع في سبيل الله ... بعنا كل مال ومتاع و رضينا الدين ذخرا ... فهو كنز لا يباع صلي ياربي على من حل ... في خير البقاع أسدل الستر علينا ... ما سعى لله ساع أنت واللـّه يا محمد ... أنت مفتاح الصّدور جئتنا تمشي رويدًا... نحونا يا خير داع قالت الأنصار قولا... أرضنا خيرُ البقاع لو سعينا في رضاكم ... لوصلنا كلّ ساع ورضعنا ثديَ وصل... بعد أيّام الرضاع أنت شمس أنت بدر .. أنت نورٌ فوق نور طلع البدر علينا ... واخـتفت منه البدور مثل وجهك ما رأينا قط ... يا وجه السّرور أنت واللـّه يا محمد ... أنت مفتاح الصدور أرسلك مولى الموالي ... رحمةً للعالمين زُخرفت جنّـةُ عدن ... ا عدت للمتـقين قال ربِّ فادخلوها ... يا عبادي الصالحين فادخـلوها فادخـلوها ... بسـلام امنين طلع البدر علينا .. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا .. مادعي لله داع ايها المبعوث فينا .. جئت بالامر المطاع طلع البدر نبيا .. ورسولا عربيا ينشر القرآن نورا .. وضياءا قدسيا ولكم بتنا حياري .. وارتقبناه مليا فبدا اليوم جليا .. من ثنيات الوداع

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