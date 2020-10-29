كيم كارداشيان تظهر بـ 6 أصابع في قدمها.. شاهد

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حالة من الجدل بعدما تداولت صورة لها من عيد ميلادها تظهر فيها بـ 6 أصبع في قدمها ، رغم محاولتها السابقة نفي ذلك الأمر من خلال فيديو نشرته عبر سوشيال ميديا.

وعلق أحد رواد سوشيال ميديا على الصورة :" لماذا لم تحظ صورة كيم كارداشيان على اهتمام الكثيرين وتصبح تريند".

واعترفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال حلولها في برنامج My Next Guest Needs No Introduction ، أنها شعرت بالموت خلال تعرضها لحادث السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

واجهشت كيم كارداشيان في البكاء خلال الحلقة المسجلة التي عرضت حصريا عبر شبكة نتفليكس، أنها ظنت أن شقيقتها كورتني كارداشيان كانت ستعود تجدها مقتولة في الفندق على يد السارقين .

وأشارت كيم كادراشيان إلى أنها تخوفت بأن تراها شقيقتها في حال قتلها، جثة على الأرض غارقة في دمها لأنها كانت ستعيش المتبقي من عمرها مصدومة.

وتحدثت النجمة الأمريكية الشهيرة عن تعاونها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كيفية تعديل قانون العقوبات الامريكي.

ورغم مرور 4 سنوات على وقوع حادثة سرقة كيم كارداشيان التي شغلت العالم ، خرجت تفاصيل جديدة على لسان المخطط الرئيسي لجريمة السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال Aomar Ait Khedache في تحقيقات الشرطة إن منشورات كيم كارداشيان على السوشيال ميديا وبالأخص موقع انستجرام سهلت عليهم التخطيط لجريمة للسرقة لان صورها أعطت كل المعلومات عن مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 8 ملايين ونصف دولار أمريكي.