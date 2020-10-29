انفصال براد بيت عن حبيبته بعد 3 أشهر

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها عن انفصال النجم العالمي براد بيت عن حبيبته عارضة الأزياء الشهيرة نيكول بوتورالسكى، المنفصلة في الفترة الحالية عن زوجها.
وأشارت الصحفية البريطانية الى ان انفصال براد بيت عن حبيبته نيكول بوتورالسكى حدث بعد مرور 3 أشهر على ارتباطهما، وهي أول علاقة معلنة للنجم الأمريكي بعد انفصاله عن زوجته النجمة العالمية انجلينا جولي.
وحسمت عارضة الأزياء نيكول بوتارلسكي حبيبة النجم العالمي براد بيت الجدل حول الأقاويل التي تتردد عن كراهيتها الشديدة للنجمة العالمية انجلينا جولي.
ونشرت نيكول بوتارلسكي صورة لها بفستان قصير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: "لا تكرهوا أحدًا".
يشار إلى أن هناك شائعة انتشرت على مدار الأيام الماضية كانت مصدرها مجلة life & style التي أشارت إلى أن النجم العالمي براد بيت ينتظر طفلاً من الممثلة العراقية عليا شوكت بعد مرور فترة على ارتباطهما.
من جانبه، نفي gossip cop الموقع المتخصص في رصد شائعات المشاهير ما تردد حول الأمر نافيا من الأساس وجود علاقة عاطفية بينهما.
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