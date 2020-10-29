في عيد ميلاد سلوى محمد علي.. عمرها الحقيقي ووصيتها الغربية

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة سلوى محمد علي التي تحمل لقب الممثلة القديرة لأنها تمكنت من تقديم أدوار مميزة سواء في السينما والدراما، وتعاونت مع كبار المخرجين.

وتكمل اليوم سلوى محمد علي عامها الـ 55، فهي من مواليد 29 اكتوبر عام 1964.

وقد أثارت سلوى محمد على حالة من الجدل عن أعلنها وصيتها على الهواء عبر قناة "دوت الخليج": كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح.. وكان هناك تقليد لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي".

وأضافت بهذا الشأن، أن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي لمشاركتها في العديد من المسرحيات التي عرضت على خشبته.

وأشارت إلى أن التمثيل يعد ثاني أصعب مهنة في العالم وفقًا لما أكده علماء الاجتماع بعد العمل بالمناجم.

وكانت آخر مشاركة للفنانة سلوى محمد علي خلال الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.