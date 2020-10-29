شاهد.. توم كروز في كواليس Mission Impossible

شوهد النجم العالمي توم كروز خلال كواليس الجزء السابع من سلسلة أفلام Mission Impossible وهو يتحدث مع المخرج الفيلم اثناء تواجدهما في احدى الفنادق بمدينة فينيسيا.
وظهر توم كروز بالصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطاني وهو يرتدي الكمامة الطبية، ضمن الاجراءات الأحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ويأتي ذلك الظهور بعد تداول انباء عن اصابة احدى العاملين في الفيلم بفيروس كورونا، مما ترتب عليه توقف التصوير لبضعة أيام.
وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز الى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في أكتوبر 2021.
ولفتت الوكالة العالمية إلى أنه سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم.
دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow" "و "American Made"، لافتًا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.
وقالت تقارير أجنبية، إن توم كروز سيستعين بنفس فريق عمل سلسلة أفلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة إلى أنه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذى.
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