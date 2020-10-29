عمرو دياب يطرح الجو جميل حصريا على أنغامي من Vodafone MUSIC

أعلن الهضبة عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة ( الجو جميل ) حصرى فى مصر على تطبيق أنغامي من فودافون ميوزك بالحجز المسبق.. وذلك بعد أيام من تصدر البرومو الخاص بها موقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس.

تقول كلماتها "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".

يذكر أن أنغامي طرحت حديثًا خدمة الحجز المسبق لمستخدميها بالتعاون مع ڤودافون مصر كخدمة تقدم داخل التطبيق حيث يتمكن عملاء الشركة من الاستماع و الحصول على الأغاني حصريا من Vodafone MUSIC و قبل طرحها بشكل رسمي في الأسواق.

أنغامي هو منصة رقميه للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.

وتُعتبر اليوم المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 50 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.