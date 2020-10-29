هشام منشل ينضم لفريق عمل فيلم "سقراط ونبيلة"

انضم الفنان الشاب هشام منشل إلى فريق عمل فيلم "سقراط ونبيلة"، من إخراج هشام الشافعي وتأليف عبدالفتاح كمال، وبطولة أشرف عبد الباقى وأحمد فتحي وشريف أبوهميلة ومحمد فهيم والراقصة دينا وسامي مغاوري ومحمد عبدالعظيم والوجهين الجديدين ملك وفادي أشرف.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.
كما يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، وسيتم تصوير أغلب مشاهده خارجيا في شوارع مدينتي القاهرة و6 أكتوبر، حيث استغرق التحضير للتصوير حوالي شهرين.
وشارك "منشل" في عدة مسلسلات درامية منها "سرايا عابدين" مع الفنانة يسرا، ومسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان، ومسلسل "اتنين في الصندوق" مع الفنان حمدي الميرغني وأوس أوس.
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