درة تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأت الفنانة درة الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف عبر موقع التواصل لتبادل الصور والفيديوهات الاجتماعي "إنستجرام".
وكتبت درة قائلة:"كل عام وأنتم بخير وصحة وسلام ومحبّة بمناسبة #المولد_النبوي_الشريف".
يذكر أن آخر أعمال درة فيلم "يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، شادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
أثارت الفنانة درة التونسية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة زواجها من رجل الأعمال هاني سعد وترددت الكثير من الأقاويل حول إقامة مراسم الزواج في الجونة أثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة لعام 2020.
ولم تكشف درة عن حقيقة عقد قرانها من رجل الأعمال هاني سعد حتى الآن ولكنها تعمدت حيرة متابعيها حول الأمر خلال كتابتها منشورا ترد به على ما يتردد حول زواجها حيث كتبت على صفحتها الشخصية فيسبوك "دع الخلق للخالق".
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