أسيل عمران: خضعتُ لـ 12 فحص "كورونا" واستعد لتصوير مسلسل رعب جديد

أسيل عمران الفنانة السعودية كشفت في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" عن أحدث أعمالها الدرامية التي من المقرر أن تبدأ تصويرها قريبا، وكذلك عن مشاركتها في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقام في مصر خلال هذه الفترة.

أسيل عمران تكشف تفاصيل أحدث أعمالها الدرامية

أسيل عمران أكدت في تصريحاتها لبرنامج "et بالعربي" إنها تستعد لتصوير مسلسل جديد خلال الفترة القادمة في لبنان، وهو عمل ينتمي لفئة الرعب، فقالت أسيل عمران: "سوف أبدا في تصوير مسلسل من 10 حلقات وهو عمل يشرف على كتابته وإخراجه فريق مصري، وسأقوم بدور خليجية"، وأضافت : "العمل به قليل من الرعب وأحببته عندما بدأت في قراءة السيناريو، وفكرته تدور حول تطبيق نستخدمه بشكل يومي تبدأ بالدخول اليه كمزحة ثم يتحول إلى حقيقة، والعمل قد تسبب لي في حالة من الخوف عندما قرأته، والسيناريو مكتوب بشكل دقيق في كل تفاصيله".

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أسيل عمران: خضعت لـ12 فحص كورونا خلال الفترة الماضية

أسيل عمران تحدثت كذلك عن مشاركتها في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي بمصر، وكشفت عن عدد الفحوصات التي خضعت لها فيما يخص فيروس كورونا فقالت: "سعيدة بأول مشاركة في مهرجان الجونة حيث أسعى لتكوين علاقات جديدة في مجال عملنا، وكذلك للقاء بعض الأصدقاء، والأجواء في الجونة مختلفة، فضلا بأنه لدي رغبة في مشاهدة بعض الأفلام المهمة في المهرجان".

أما عن خوفها من المشاركة في المهرجان وتحديدا في ظل الأوضاع الراهنة الخاصة بكورونا فقالت: "قبل شهرين كان لدي حالة خوف ووسوسة من كورونا وخضعت لـ12 فحص ومن الممكن أن أدخل موسوعة غينيس، وكنت أقوم بعملية التعقيم لكل شيء، لكن مع الوقت أصبح هناك حالة من الملل بسبب الأوضاع التي تم فرضها من شهور لكن نتبع حتى الآن كافة الإجراءات الأحترازية".

عودة أسيل عمران للغناء لا تزال مؤجلة

أسيل عمران أوضحت أنها لا تزال في فترة البحث عن عمل غنائي مميز، ولفتت الى هناك مشروع غنائي لها مع إحدى التطبيقات الغنائية تأجل كثيرا بسبب أزمة فيروس كورونا فقالت: "من العام الماضي كان هناك تحضير لعمل غنائي مع إحدى التطبيقات الغنائية لكن كورونا تسبب في تأجيله، وخلال هذه الفترة هناك محاولة لتقديم عمل جديد لكن أنا لا أريد أن أجامل في الغناء، واريد أن أعود للغناء بعمل جيد، وذلك بعد غيابي عن الساحة لفترة، ولا يزال أمامي فترة من أجل الاستقرار على عمل غنائي جديد".

أسيل عمران أوضحت أيضا أن هناك أكثر من عمل درامي جديد قد عرض عليها من أجل تشارك به في شهر رمضان القادم لكنها غير مقتنعة بالأدوار التي قدمت لها، فعلقت قائلة: "تم إرسال أكثر من عمل لأشارك به في رمضان 2021، لكن لست مقتعة بالورق الذي قدم، ولست متحمسة للمشاركة في أعمال درامية في رمضان 2021، ففي الماضي كان شهر رمضان هو موسم الأعمال الدرامية أم الآن فلدينا العديد من المنصات الرقمية التي تعرض أعمال جديدة خلال العام، وأعداد حلقات هذه الأعمال أقل من 30 حلقة".

يذكر ان "مخرج 7" يعتبر من آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة أسيل عمران في رمضان 2020، كما شاركت كذلك في مسلسل "إجازة" مع كل من الفنان تركي اليوسف، ومروة محمد.