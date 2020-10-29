تطورات الوضع الصحي لـ فرح الهادي بعد إصابتها بورم..فيديو

فرح الهادي أقلقت العديد من محبيها بعدما تم تداول فيديو لها تتحدث فيه عن إصابتها بورم حميد، مما جعل الفنانة الكويتية تعود لتكشف تفاصيل وضعها الصحي لمتابعيها.

فرح الهادي تقلق محبيها على وضعها الصحي

فرح الهادي نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو كشفت من خلاله عن معاناتها بسبب ورم تشعر بها لكنه لم تعطيه الاهتمام الكافي، أو تفكر في الذهاب إلى الطبيب من أجل أن تخضع للفحوصات، وذلك بسبب انشغالها، لكنها قررت في النهاية الذهاب للطبيبة بعدما شعرت أن الوضع يستحق الاهتمام فقالت: "من فترة قصيرة حوالي شهرين أو شهر ونصف شعرت أنني أعاني من شيء، لكن لم أفكر من الذهاب للأطباء من أجل الأطمئنان ولم أهتم بصحتي، وذلك بسبب أنني مشغولة بالعديد من الأشياء المهمة، لكن بعد فترة قررت في النهاية أن أذهب للطبيبة".

فرح الهادي مصابة بورم حميد

فرح الهادي تحدثث كذلك عن الحالة التي أصابتها عند الخضوع للفحوصات، وأنها لم تبلغ زوجها أو أي فرد من أسرتها بتطورات وضعها الصحي قبل الذهاب للفحوصات، فقالت: "هذه الفترة اكتشفت أنه لا يوجد هناك أغلى من الأهل، والزوج والأصدقاء، الذين فكرت بهم بعدما تم تحديد موعد للفحص وهنا تأكدت أن وضعي جاد وليس مجرد وسوسة ولم أكن اتوقع تفاصيل حالتي ولم اتحدث مع أي شخص عن أي تفاصيل، والحمدلله تم الفحص وتأكدت من إصابتي بورم لكنه حميد"، تأثير الفيديو الذي نشرته الفنانة الكويتية كان واسعا حيث تداوله العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومحبيها الذين شعروا بحالة قلق بسبب وضع الفنانة الصحي مما جعلها تعود لتكتب عبر حسابها على"سناب شات" ما يؤكد استقرار وضعها الصحي فكتبت: "حبايبتي حمدالله ورم حميد وطمننتي الدكتورة وسوتلي كل الفحوصات وقالت لي هالشي طبيعي وما له ضرر وماله داعي أشيله".

on Oct 28, 2020 at 3:11pm PDT

فرح الهادي وعقيل الرئيسي يحسمان الجدل حول قصة انفصالهما

فرح الهادي وعقيل الرئيسي قد حسم كل منهما الجدل حول انفصالهما وتحديدا بعدما أثيرت العديد من التساؤلات حيث ظهر الثنائي معا في فيديو رومانسي بسيارتهما، وهما يستمعان إلى إحدى الأغاني الرومانسية ولم يعلقا بشيء، وهو ما فهمه الجمهور تأكيداً منهما على قوة العلاقة بينهما وعدم صحة شائعات انفصالهما أو خلافاتهما. ووجهت فرح الهادي أيضاً رسالة حاسمة إلى البعض بسبب تزايد الشائعات حولها في الفترة الأخيرة، وقالت في فيديو نشرته على حسابها بـ"سناب شات"، إنها لن تسمح لأي شخص أن يتحدث عن علاقتها بزوجها من أجل أن يثير البلبلة حولهما، ووجهت رسالة حادة قائلة: "عيب وشكراً"، ووجهت الشكر إلى عائلة زوجها وشقيقتها لوقوفهم بجوارها في الفترة الأخيرة.

فرح الهادي كان آخر عمل فني شاركت فيه هو مسلسل "عافك الخاطر" الذي عرض في بداية عام 2020، وشارك فيه كل من الفنان أسمهان توفيق، وسليمان الياسين، وخالد أمين، ومشاري البلام، وهبة الدري.