نجل الفنانة عايدة عبد العزيز بعد إصابتها بالزهايمر: "محدش بيسأل عليها"

نجل الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، شريف أحمد عبد الحليم، كشف في تصريحات لبرنامج "التاسعة" المعروض على التلفزيون المصري عن تفاصيل الوضع الصحي لوالدته بعد إصابتها بمرض الزهايمر، كما أوضح كذلك موقف نجوم الوسط الفني من والدته وعدم تواصلهم مع الفنانة المصرية.

نجل الفنانة عايدة عبد العزيز: "حالة والدتي مستقرة ولا تتذكر الأحداث القريبة"

شريف أحمد عبدالحليم أكد في تصريحاته لبرنامج " التاسعة" أن حالة والدته الصحية مستقرة بعد إصابتها بمرض الزهايمر، وتحدث أن الفنانة الكبيرة لا تزال تتذكر العديد من الأحداث القديمة التي مر عليها عقود طويلة، وأنه يتمنى أن تستمر حالتها مستقرة ولا تدهور أكثر من ذلك فقال: "حالة والدتي مستقرة بعد إصابتها بالزهايمر وكل ما نتمناه أن تستمر الحالة على هذا الوضع من الاستقرار، خصوصا أن المرض يحتاج لطريقة مختلفة في العلاج بسبب النسيان الذي يتركز على الأحداث الجديدة، لكنها تتذكر الأحداث القديمة بشكل جيد، ولقد تعلمت من وضع والدتي عدم مناقشتها بشكل طويل في أي شيء، وهي لا تزال متذكره والدي لكنها لا تتذكر أنه توفى".

نجل عايدة عبد العزيز: "لا أحد يسأل عن والدتي بعد رحيل رجاء الجداوي"

عايدة عبد العزيز الفنانة المصرية الكبيرة تعتبر من نجوم المسرح وقد أكد نجلها شريف أحمد عبد الحليم أن والدته تتذكر العديد من تفاصيل أعمالها المسرحية، وأوضح أن نجوم الوسط الفني لا يتواصلون مع والدته وأن آخر من كان يتواصل معها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي فقال: "لا أحد يسأل عن والدتي بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي كانت تتواصل معها بشكل مستمر، وأثناء وجود مناسبات معينة تتواصل النقابة وتتصل بها، لكن بعد رحيل رجاء الجداوي فلا يوجد أحد يتواصل معها، وقد تم إرسال أكثر من دعوة لها لحضور مهرجانات لكن للأسف دوت الخليج تعرضت لإصابة بكسر في الحوض، مما تسبب في صعوبة حركتها، لكنها لا تزال تتذكر العديد من كواليس أعمالها المسرحية".

نجل الفنانة عايدة عبد العزيز: "والدتي تتواجد في منزلها وتقيم ممرضة معها بشكل دائم"

شريف أحمد عبدالحليم كشف كذلك عن تواجد والدته في منزلها وعدم انتقالها للعيش معه بسبب نصيحة الأطباء له بأن هذا في صالح علاجها فقال: "هناك ممرضة تتواجد بشكل دائم مع والدتي من أجل مساعدتها خصوصا أن الاطباء طلبوا عدم تركها للمنزل الذي تتواجد فيه منذ أكثر من 30 عاما بسبب أنها تتذكر تفاصيل الحركة داخله في وقت سوف تعاني في حال انتقلت لكي تعيش معي".

وكان نجل الفنانة عايدة عبد العزيز قد طلب خلال الفترة الماضية الدعاء لوالدته التي تعد من أبرز نجوم المسرح المصري.

عايدة عبد العزيز تزوجت من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبد الحليم، وقدمت الفنانة الكبيرة أكثر من 190 عمل فني خلال مسيرتها الفنية الطويلة كان آخرها الفيلم القصير "جونيا" الذي تم تصويره في عام 2015.