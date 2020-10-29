علاء زلزلي يعلن طلاقه بعد 13 عام زواج :"الفنان مثل الطير"

طلاق علاء زلزلي بعد 13 عاما من الزواج، فالنجم اللبناني علاء زلزلي فاجأ الجمهور بخبر انفصاله عن زوجته رنيم مخلوف بعد عشرة عمر بينهما استمرت لحوالي 13 سنة وانجابه منها ثلاثة أطفال، إلا أنه شدد على بقاء الإحترام بينهما والمودة من دون أن يكشف سبب طلاقه.

علاء زلزلي يعلن طلاقه بعد 13 عام زواج

علاء زلزلي أعلن نبأ انفصاله عن زوجته رنيم مخلوف في بيان مطوّل عن مكتبه الإعلامي لافتاً الى أن الزواج والطلاق نصيب فقال في بيانه :"الإنسان العاقل والحكيم يكون شهماً حتى في المواقف الصعبة .. فكيف الحال إذا كان قراراً مصيرياً مثل قرار الانفصال زوجياً .. ويكون محافظاً على المودة والعشرة والود من أجل طليقته وأولاده .. فالحياة قسمة ونصيب .. وكثيرة دوت الخليج الزيجات التي قامت على الحب وكانت خواتيمها محزنة لأن القدر شلّع أغصانها”.

الفنان اللبناني صاحب الأغنية الشهيرة "ما بعيني الشكل الحلو"، أكد أن قرار انفصاله عن زوجته لا يعني إلغاء المودة والاحترام بينهما، لافتاً إلى أن بينه وبين زوجته سنوات زواج طويلة لا ينساها وفيها الحلو والمرّ.

وقال بأنه من أجل الحفاظ على أولادهما، قررا الإنفصال وسيعطي تركيزه على حياته الفنية، ومشاريع الغناء في الفترة المقبلة.

وختم علاء زلزلي بيانه معتبراً بأن: "الفنان مثل الطير .. والعشرة لا تهون إلا على أولاد الحرام .. فأنا انفصلت عن زوجتي وأم أولادي زوجياً إنما سيبقى لها عندي كل المعزة والاحترام والتقدير والمودة".

آخر أعمال علاء زلزلي

على صعيد فني، أصدر علاء زلزلي قبل فترة أغنية "بيروت" التي غناها ولحنها عقب انفجار مرفأ بيروت الذي دمر المدينة وخلف عشرات الضحايا.

أغنية “بيروت يا ست الدني” من كلمات مضر اسماعيل، وألحان علاء زلزلي، توزيع سيزار عبد المسيح، وتصوير فوتو فيديو بول ابو حيدر، تنسيق وتنفيذ واخراج بلال زيبارة، ميكس ماسترينغ سيزار عبد المسيح، وتسجيل استديو solist istudio.

علاء زلزلي اشتهر بالعديد الأغاني الرومانسية خاصة في فترة التسعينات، فيما كانت كانت سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة قد اختارته بنفسها ليشارك بمسلسلها "وجه القمر" إلا أن تواجده حينها بأمريكا حال دون مشاركته بالعمل ليحل مكانه الفنان الراحل وائل نور.