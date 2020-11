حفل ختام وتوزيع جوائز "منصة الجونة" السينمائي

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز منصة الجونة، مساء اليوم الخميس منذ قليل، والمنعقدة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذراع السينمائي للمهرجان حيث تسهم بشكل فعال في دعم صناعة السينما .

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن أسماء الفائزين بجوائز منصة الجونة السينمائية يوم الخميس 29 أكتوبر.

بدأ الحفل بكلمة انتشال التميمي مدير المهرجان، حيث أثنى على كل الأفلام المشاركة، كما شكر فريق عمل منصة الجونة السينمائي على مجهوداتهم طوال أيام المنصة، وشكر كل الرعاة على دعمهم الكامل للفن الحقيقي.

بينما ، بدأت بشرى بتوجيه الشكر إلى الفريق وراء CineGouna ، مع ذكر مقدار الجهد والليالي التي لا تنام فيها ، من أجل تحقيق هذا النجاح.

وأضافت ، لقد كان عامًا صعبًا مليئًا بالشكوك والمشاكل ، ولكن مع مشاركة كل فرد والصبر أصبح ممكنًا وتم تنفيذ المهرجان في ظل تنظيم مخطط للغاية.

تحدث السفير الأمريكي عن أهمية السينما وصناعة الأفلام في ربط الدول. حيث أظهر امتنانه للإعلام المصري وصناعة السينما. وشكر إدارة المهرجان وكل من جعله ممكنا في المساعدة على ربط المخرجين المصريين والأمريكيين. وشدد على الدعم الذي تقدمه السفارة الأمريكية لصانعي الأفلام في مصر من خلال ربطهم مع المخرجين الأمريكيين.

وشكر المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس الرعاة. كما ذكّر الحاضرين بالهدف الرئيسي للمنصة والمسابقة والمشروعات الـ 18 المشاركة. ثم شكر لجنة التحكيم المكونة من كليمون شيتون وليالي بدر وريما الجندي.

جاءت المشاريع من دول في جميع أنحاء العالم مثل السودان ولبنان وفلسطين ومصر. تغطي مجالات مثل الأوضاع السياسية والإنسانية وتمكين المرأة. تتنوع الجوائز من جوائز نقدية إلى تسهيلات وتقديم خدمات. تم تقديم الجوائز من قبل GFF وكذلك الرعاة. وجاءت الجوائز من رعاة مثل Shahid و Synergy و Art و iproductions و Rotana و Sparke و New Century و Wayak والسفارة الأمريكية والإسماعيلية وOSN و Mad Solutions. الأفلام التي حصلت على العديد من الجوائز هي Goodbye Julia، Hamlet from the slumbs، bye siberia. أخيرًا ، ذهبت جائزة GFF CineGouna البالغة 15000 دولار أمريكي إلى Goodbye Julia.

وقع الحدث في ظل احتياطات السلامة القصوى. وتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما أكد عليه فريق مهرجان الجونة السينمائي.