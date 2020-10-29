ويزو تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. شاهد

هنأت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف عبر موقع التواصل لتبادل الصور والفيديوهات الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت ويزو قائلة: "اللهم صلي وسلم وبارك عليك ياسيدي يارسول الله".

يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، و أكرم حسني، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول.

وشاركت ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر.

ويُعرض حاليا للنجمة ويزو مسرحية اللوكندة على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج اشرف عبدالباقي.