ليس الجونة.. همسة للآداب والفنون أول مهرجان يقام بعد أزمة كورونا

تداولت كثير من القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية وعلى لسان منظمى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة بأن الجونة هو اول مهرجان يقام بعد جائحة كورونا وهو ما يتنافى مع الحقيقة التى يعلمها الجميع بأن مهرجان همسة للآداب والفنون هو أول مهرجان وباعتراف وزارة الثقافة تقام دورته الثامنة بعد جائحة كورونا وذلك فى الحادى عشر من اكتوبر الماضى.

واشاد بذلك كل النجوم الذين حضروا بما فيهم النجم الكبير محمد صبحى وكانت تلك الدورة تحمل اسمه وايضا الكثير من مقدمى القنوات التلفزيونية ومنهم المذيعة الأشهر بوسى شلبى أثناء تغطيتها لفعاليات المهرجان وبهذا ينتفى عن مهرجان الجونة صفة الأول نهائى وكان من المكن أن يتم القول بأنه اول مهرجان سينمائى يقام استنادا إلى أن مهرجان همسة هو مهرجان يجمع ما بين الآدب والفنون كافة مما يجعله الأشمل.

مهرجان همسة فى دورته الثامنة واجه صعوبات جمة كانت تهدد بعدم إقامته حيث أنه يقام بالجهود الذاتية لصاحبه ومؤسسه فتحى الحصرى الذى اصر على اقامة المهرجان وحضره نخبة كبيرة من كبار النجوم الذين قدموا أعمالا يستحقون عليها التكريم.

ونال المهرجان إشادتهم جميعا نظرا لأنه أول مهرجان يقام بعد الجائحة المعروفة بكورونا.