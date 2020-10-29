أنت اطرق بابي الحلقة الـ 16 تتصدر تريند جوجل

وتدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، وتواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فحسب.
وسيركان يعرض على إيدا إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.
بينما يتظاهر سيركان وايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة وصعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب.
الحلقات المقبلة من المسلسل التركي الجديد أنت اطرق بابي ستحمل مفاجآت كثيرة، خصوصاً أن "ايدا" التي تجسد شخصيتها النجمة التركية هاندا أرتشيل، ستفقد ذاكرتها بعد الحادث الذي تعرضت له في آخر الحلقة الماضية، وستعود علاقتها قوية بـ"سيركان بولات"، الذي يلعب دوره النجم التركي كرم بورسين، لأنها لا تتذكر أنه إنفصل عنها، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.
وإعتبر المتابعون أن المسلسل أصبح كالأعمال الهندية وبعيد عن الواقع، والبعض الأخر أكد على أ قصة فقدان الذاكرة ستكون كذبة لتنتقم ايدا من سيركان، وتحاول معرفة لماذا إنفصل عنها من دون تقديم أي تفسير واضح.
وإستغرب المشاهدون غياب الممثلة التشين ايفاجان، المعروفة بشخصية ميلو، عن الحلقة الماضية، أما السبب فهو إصابتها بفيروس كورونا، لكنها لم تنقل العدوى الى أي شخص من طاقم العمل، والتصوير سيستمر
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