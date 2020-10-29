عرض فيلم "خط الدم" الليلة على منصة شاهد

نشر الفنان ظافر العابدين صوره جديده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

و قد اعلن عن موعد عرض الفيلم قائلا:" البوستر الرسمي لفيلم ‫#خط_دم‬، شاهدوه بداية من الليلة على منصة شاهد VIP".

يجتمع كل من ظافر ونيللي مجددًا في "خط دم"، بعد لقائهما معًا في بطولة مسلسل "تحت السيطرة"، ليلعبا هذه المرة دورا الزوجين "نادر" و"لميا"، والدا صبيين توأمين.

يتعرّض أحدهما لحادثٍ أليم، يتركه شبه ميتٍ في غيبوبة طويلة، فما الذي ستؤول إليه الأحداث بعد أن يقرّر الوالدان اتباع طريقة غامضة في محاولةٍ يائسة لإعادة ابنهما إلى الحياة؟ وكيف سيتصرّفان إزاء السلوك المريب الذي يبدأ بالظهور عليه بُعيد استيقاظه من الغيبوبة ضمن سلسلة من التصرفات المخيفة والنوايا الخفيّة؟

بدوره قال كاتب الفيلم ومخرجه رامي ياسين، الذي سبق وأن نال فيلمه القصير "في الوقت الضائع In Overtime" ثناء النقاد لدى عرضه في مهرجان البندقية السينمائي 2014: "باعتباري من عشاق قصص وأفلام مصاصي الدماء، فقد كان "خط دم" بمثابة المشروع الحلم بالنسبة لي على مدى سنوات عدة."

وتابع ياسين: "القصة فريدة من نوعها في عالم السينما العربية، وقد أمتعني عنصر التحدي في هذه التجربة التي أثمرت عن أول فيلم عربي حول مصاصي الدماء، وآمل أن أكون قد وُفّقت في ترك بصمتي".

وختم ياسين: "أبرز ما ساعد على إنجاح هذه التجربة هو العمل مع نجوم متمكّنين على غرار نيللي وظافر، إضافة إلى فريق العمل المذهل والممثلين المتميزين، الأمر الذي مكنني من ترجمة رؤيتي السينمائية على أرض الواقع، لذا آمل أن يلقى "خط دم" صدىً طيبًا لدى الجمهور، ليس في منطقتنا فحسب بل في جميع أنحاء العالم."

بينما أعرب محمد حفظي، عن تفاؤله بالتجربة مثنيًا على كاتب العمل ومخرجه رامي ياسين، وأضاف حفظي: "يمتلك رامي موهبة فريدة، وقد كانت تجربة العمل معه ممتعة للغاية في أول فيلم روائي طويل من كتابته."