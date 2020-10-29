نشرت الفنانة سوزان نجم الدين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام " صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها.
وظهرت بإطلالة انيقة ببلوزة باللون الابيض واعتمدت شعر كيرلي باللون البني الفاتح ما غير ملامحها ، ونسقت ماكياج ناعما غير ملامحها تماما.
وتحرص الفنانة سوزان نجم الدين دائما على مشاركة متابعيها بالصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي، كما أنها تجذب الأنظار بمجموعة من الإطلالات اللافتة التي تبرز جمالها وأنوثتها.
يذكر أن احدث أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.
وكانت سوزان شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد| سوزان نجم الدين بماكياج يغير ملامحها في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.