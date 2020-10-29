شاهد| سوزان نجم الدين بماكياج يغير ملامحها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام " صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت بإطلالة انيقة ببلوزة باللون الابيض واعتمدت شعر كيرلي باللون البني الفاتح ما غير ملامحها ، ونسقت ماكياج ناعما غير ملامحها تماما.

وتحرص الفنانة سوزان نجم الدين دائما على مشاركة متابعيها بالصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي، كما أنها تجذب الأنظار بمجموعة من الإطلالات اللافتة التي تبرز جمالها وأنوثتها.

يذكر أن احدث أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.

وكانت سوزان شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.