إنجاز تاريخي.. الفيلم المصري ستاشر يحصد السعفة الذهبية بمهرجان كان

في إنجاز تاريخى غير مسبوق فاز الفيلم المصري القصير ستاشر بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 73
الفيلم يشارك فى مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة بحضور مخرجه.
فيلم "ستاشر" هو ثانى أفلام المخرج سامح علاء وهو مخرج شارك من قبل فى مهرجان تورنتو عام 2017 بفيلم "خمستاشر" وعرض فى مهرجان زاوية وحصل على عدة جوائز منها أفضل فيلم وأفضل مخرج.
الفيلم من إنتاج مصري فرنسى مشترك للمنتجين، مارك لطفى ومحمد تيمور ومطور السيناريو السيناريست محمد فوزي.
ويعد الفيلم أول فيلم مصري يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة الرسمية بمهرجان "كان".
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