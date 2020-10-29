محمد متولى يظهر في مهرجان الجونة السينمائي مع ابنته سمر.. شاهد

نشرت سمر متولى، صورة فوتوشوب صممها أحد المتابعين بصحبة والدها الفنان الراحل محمد متولي أثناء حضوره مهرجان الجونة.

وعلقت سمر علي الصورة قائلة :"كان نفسك تكون هناك بس الدوره الاولي محدش دعاك والتانيه اتوفيت قبل ما تبدأ ❤️❤️وانا كان نفسي اكون معاك هناك اوي ❤️❤️❤️❤️وادينا حضرنا اهو ولا حاجه هتمنعنا ????"

وتابعت سمر متولى : "شكرا جدا ل Muhab Hussienالممثل الجميل الجدع اللي ساعدني اني اوصل للجميل اوي Baher El-shafyieeاللي حققلي حلمي وتعب معايا جدا ❤️".

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.