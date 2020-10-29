في شد الحبل.. محمد رمضان يتحدى حيوان اللايجر.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديدا عبر حسابه علي موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، يظهر فيه وهو يصارع حيوان "اللايجر" بدولة الإمارات، من خلال "شد الحبل".

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلًا: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش".

حيوان "اللايجر" يقع على رأس قائمة الحيوانات الهجينة، وينتج عن تزاوج ذكر الأسد مع أنثى النمر، يصل وزنه إلى 440 كيلوجرامًا.

وقدم "محمد رمضان" مؤخرًا فيديو من كواليس أغنيته الجديدة «الشرع حلل أربعة» والتي يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في الإمارات، وسبق وأن أوضح: «من دبي بدأنا التحضيرات لتصوير فيديو كليب الشرع حلل أربعة».

حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 37 مليونا و492 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

يذكر أن محمد رمضان، ينشغل حاليًا بالتحضيرات لمسلسله الجديد "موسى"، المقرر أن ينافس به في السباق الرمضاني 2021.