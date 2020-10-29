محمد أنور يسخر من فستانها.. نفس الشيء لكنكم تحبون رانيا يوسف

سخر الفنان محمد أنور من الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف الذي ظهرت به عار من البطن خلال حضورها فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

نشر محمد أنور صورة إلى جوار صورة رانيا وهو يرتدي ملابس ممزقة تظهر بطنه خلالها في أحد العروض السابقة لمسرح مصر وكتب قائلًا "نفس الشيء لكنكم تحبون رانيا يوسف" في إشارة إلى فساتينها الجريئة التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي".

يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.