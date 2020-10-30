كيف علقت بسنت شوقي على أنباء خلافها مع خطيبها محمد فراج في مهرجان الجونة؟

محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي كانا حديث الجمهور على مدار اليومين الماضيين بعد انتشار أنباء عن مشاجرتهما أمام الجميع خلال تواجدهما على السجادة الحمراء في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا بمدينة الجونة المصرية بالغردقة.

خلاف محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي

وانتشرت فيديوهات قبل يومين، وثقت لحظة انفعال بسنت شوقي على خطيبها الفنان محمد فراج على السجادة الحمراء، وعدم التفاتها إليه بعد انتهائها من التقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلقائها هاتفها المحمول على الأرض، وهو ما تسبب في تأكد الجمهور من أن هناك خلاف حاد قد وقع بين الثنائي، وتفاقمت الأزمة بينهما على السجادة الحمراء أمام الجميع.

محمد فراج وبسنت شوقي، قررا تجاهل كل الأنباء المنتشرة عن خلافهما، وعدم توضيح ما حدث بينهما، لمتابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأخيرة قررت مواصلة نشر يومياتها مع خطيبها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

أحدث ظهور لبسنت شوقي ومحمد فراج عقب خلافهما

بسنت شوقي أعادت نشر عدة صور التقطت لها مع محمد فراج عقب ساعات من انتشار فيديو خلافهما، لتلمح بذلك أن العلاقة بينهما جيدة ولم تتأثر كما يروج البعض، لكنها لم تعلق بشكل مباشر عما حدث.

كما انتشرت صورًا للثنائي خلال كواليس تصويرهما أحد البرامج على هامش مهرجان الجونة في دورته الرابعة، وظهرا فيه وهما يتصرفان بعفوية وتلقائية ومرح كعادتهما في كل ظهور لهما.

أحدث أعمال محمد فراج وبسنت شوقي

الجدير بالذكر أن الفنان محمد فراج قد شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" الذي طرح أمس الأربعاء في دور العرض السينمائية، وهو من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي ومصطفى خاطر وأسماء جلال وشريف سلامة، ومن إنتاج أفلام مصر العالمية، وسينرجي ونيو سينشري.

كذل من المقرر أن يشارك محمد فراج في الأغنية الختامية لمهرجان الجونة وهي بعنوان "دقي يا مزيكا"، والتي يشارك فيها أيضًا كل من أروى جودة ويسرا وليلى علوي وسلمى أبوضيف وأمينة خليل وباسل الخياط وإنجي المقدم وبشري وناردين فرج والإعلامية هيلدا خليفة، وآخرين.

أما الفنانة بسنت شوقي، فكان أحدث أعمالها هو مشاركتها في مسلسل "ليه لأ" الذي عرض مؤخرًا، وقام ببطولته كل من أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي وهاني عادل وعمر السعيد وصدقي صخر وآخرين.