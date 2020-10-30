فيديو أبلة فاهيتا تسخر من إطلالات النجوم بمهرجان الجونة وتتغزل في محمد الشرنوبي بحضور زوجته

محمد الشرنوبي الفنان المصري، حل ضيفًا على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي قدمته الدمية أبلة فاهيتا مساء اليوم، الخميس، عبر شاشة ON E، وتحدث الفنان الشاب عن بعض من تفاصيل حياته الخاصة، أما الدمية فقد واصلت سخريتها من بعض نجوم الفن.

أبلة فاهيتا تسخر من إطلالات النجمات في الجونة وتتحدث عن كورونا

وفي بداية الحلقة قبل ظهور محمد الشرنوبي، سخرت أبلة فاهيتا من حالة الخوف المصاحبة لفيروس كورونا وتحدثت ساخرة عن الموجة الثانية المنتظرة من الفيروس، كما طالبت الجميع بمواصلة الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

كذلك سخرت أبلة فاهيتا من إطلالات بعض النجمات في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ومن بينهم الإعلامية بوسي شلبي، وسينتيا خليفة وزينب غريب وشيرين رضا وبشرى، بالإضافة إلى الفنانة رانيا يوسف والمخرجة إيناس الدغيدي ولبلبة

كما سخرت أيضًا من ملابس بعض النجوم الرجال في المهرجان نفسه وأضافت أن ملابسهم كانت تحتاج عملًا أكثر من عمل مصمم الأزياء هاني البحيري على فساتين نجماته

أبلة فاهيتا تغازل محمد الشرنوبي

وتغزلت أبلة فاهيتا في محمد الشرنوبي فور حضوره إلى مسرح البرنامج، وتحدث الشرنوبي عن زواجه وأكد أنه يعيش افضل أوقاته مع زوجته راندا رياض.

وأكد محمد الشرنوبي أنه لا يشعر بالغيرة بسبب مشاركة زوجته عبر انستجرام لصورها مع انغام، بشكل اكثر منه.

وحضرت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي تسجيل الحلقة، وحرص زوجها على تقديم الاعتذار لها بعدما وضعته أبلة فاهيتا في ورطة وطلبت منه ان يقوم بغناء اغنية زفافه التي أهداها لزوجته، ولكن مع استبدال كلماتها بعبارات الندم على الزواج في إطار كوميدي.

أحدث أعمال محمد الشرنوبي وأبلة فاهيتا

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال محمد الشرنوبي كان مسلسل "ليه لأ" الذي عرض مؤخرًا، وقام ببطولته كل من أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا وهاني عادل وعمر السعيد وصدقي صخر وبسنت شوقي وآخرين.

في سياق آخر، فإن أبلة فاهيتا تتعاون مع شبكة نتفلكس، في عمل جديد حيث كانت الشبكة قد روجت لهذا التعاون بينهما منذ فترة طويلة، دون الكشف عن أي تفاصيل جديدة، إلى أن أعلنت الدمية الشهيرة تفاصيل العمل المنتظر مؤخرًا، وكشفت عن النجوم المشاركين بالعمل، وهم باسم سمرة ودنيا ماهر التي حققت نجاحًا كبيرًا العام الماضي بمشاركتها في مسلسل "بـ"100 وش" وتقديمها لشخصية نجلاء، بالإضافة إلى الفنان أسامة عبد الله، ومن المقرر أن يحمل العمل عنوان "دراما كوين" ويُعرض خلال النصف الأول من العام المقبل 2021.