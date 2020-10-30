الفيلم المصري "ستاشر" يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2020

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن فوز الفيلم المصري القصير "ستاشر: أخشى أن ننسى وجهك" بجائزة السعفة الذهبية، حيث شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة الـ73، لعام 2020، وأعلن المهرجان فوز الفيلم بالجائزة قبل قليل.

فيلم "ستاشر: أخشى أن ننسى وجهك" يفوز بالسعفة الذهبية من مهرجان كان

ويعتبر فيلم "ستاشر: أخشى أن ننسى وجهك" هو الفيلم المصري الأول في التاريخ المرشح لجائزة Palme d'Or المرموقة، وكانت المرة الأخيرة التي ترشح فيها فيلم مصري روائي في المسابقات الرسمية لمهرجان كان، كان فيلم "الأرض" من إخراج يوسف شاهين عام 1969.

مهرجان كان يهنئ مخرج فيلم "ستاشر"

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ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان كان على فيسبوك صورة المخرج المصري سامح علاء، مخرج الفيلم، بعد فوزه بالجائزة الهامة من المهرجان، وهنأته على فوزه.

فيلم "ستاشر: أخشى أن ننسى وجهك" هو ثانى أفلام المخرج سامح علاء، وهو مخرج شارك من قبل في مهرجان تورنتو عام 2017 بفيلم "خمستاشر" وعرض في مهرجان زاوية وحصل على عدة جوائز منها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

معلومات عن فيلم "ستاشر"

الفيلم من إنتاج مصري فرنسي مشترك للمنتجين، مارك لطفي ومحمد تيمور والسيناريست محمد فوزي، وبطولة سيف الدين حميدة ويعد الفيلم أول فيلم مصري يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة الرسمية بمهرجان "كان".

من جانبه، قال المنتج مارك لطفي في تصريحات سابقة إن سامح علاء يعتمد في فيلمه على تكثيف الدراما في الصورة، ومن خلال تكويناته حكى قصة مركبة بتلقائية وبساطة، وأضاف: "أظن أنه سيكون من أهم المخرجين في مصر قريباً، وهو ما حمسني للمشاركة في إنتاج الفيلم".