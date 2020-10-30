ديانا كرزون في عيد ميلادها .. عمرها الحقيقي وسبب خسارتها وزنها

إلا أن

كرزون

خضعت لعملية ربط لمعدتها فخسرت عشرات الكيلوجرامات بوقت قياسي، كما أنها طبقت رجيم الماء كما قالت في أحد تصريحاتها.

وبعد ذلك خضعت لجلسة تصوير لتظهر لجمهورها إنجازها وجمالها وقوامها الذي بات أكثر رشاقة بعد فقدانها للوزن الزائد.

كانت كرزون قبل إنقاص وزنها في مصر والتقت بصديق لها لتتفاجأ به أنه فقد كثيرا من وزنه، فوقتها عرفت أنه قام بعملية تحويل المعدة وتعرفت على الطبيب الذي أجرى العملية له، وبالفعل قامت ديانا بهذه العملية وخسرت 32 كيلو حتى تظهر بعدها بشكل مختلف وبمظهر جديد.