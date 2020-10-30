وبعد ذلك خضعت لجلسة تصوير لتظهر لجمهورها إنجازها وجمالها وقوامها الذي بات أكثر رشاقة بعد فقدانها للوزن الزائد.
كانت كرزون قبل إنقاص وزنها في مصر والتقت بصديق لها لتتفاجأ به أنه فقد كثيرا من وزنه، فوقتها عرفت أنه قام بعملية تحويل المعدة وتعرفت على الطبيب الذي أجرى العملية له، وبالفعل قامت ديانا بهذه العملية وخسرت 32 كيلو حتى تظهر بعدها بشكل مختلف وبمظهر جديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ديانا كرزون في عيد ميلادها .. عمرها الحقيقي وسبب خسارتها وزنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.