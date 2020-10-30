أغنية افترقنا لتامر حسني تحقق هذه المشاهدة

تواصل اغنية " افترقنا" للنجم تامر حسني تحقيق ملايين مشاهدات بعد مرور اسبوع على طرحها ، حيث حققت ٧ ملايين مشاهدة ونصف عبر قناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذى".

وأصدر تامر حسني، أغنية أخرى من نفس الألبوم، منذ أيام قليلة، بعنوان "مابطلناش إحساس" وحققت نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو أرقام نسب المشاهدة على اليوتيوب فور طرحها، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.

ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".