في مقام أمي .. من الجونة محمد محسن يوجه رسالة لـ سلوى محمد علي

نشر الفنان محمد محسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع الفنانة سلوى محمد على من مدينة الجونه.

وكتب محمد محسن على الصورة قائلا"من الجونة مع ست الكل "سلوى محمد علي" اللي بعتبرها في مقام أمي، وزوجها المخرج المسرحي الكبير الأستاذ "محسن حلمي" الله يرحمه من الناس المهمة في حياتي اللي ليهم فضل كبير عليّا في مسيرتي الفنية".

يذكر أن محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني ، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني"..

يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر" ، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.