رامز أمير يتصدر تويتر بسبب مهرجان الجونة .. اعرف الحكاية

تصدر الفنان رامز أمير لائحة الاكثر تداولا بموقع تويتر ، بهد استعراض لياقته البدنية على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة.
يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.
ويشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.
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