نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.

تصدر الفنان رامز أمير لائحة الاكثر تداولا بموقع تويتر ، بهد استعراض لياقته البدنية على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة. تصدرت حكاية لازم اعيش ضمن مسلسل الا انا لائحة الاكثر تداولا بموقع يوتيوب. نشر الفنان محمد محسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع الفنانة سلوى محمد على من مدينة الجونه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن .. رامز أمير يتصدر تويتر بسبب مهرجان الجونة .. وسكارليت جوهانسون تدخل القفص الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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