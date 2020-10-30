من مهرجان الجونة.. شاهد أحدث إطلالة ليسرا وإلهام شاهين

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واحتفل الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة القديرة إلهام شاهين مؤخرا بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وسط القاهرة وذلك بحضور باقة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير، والذين كان أبرزهم الفنان محمد منير وهاني رمزي و زوجته وهالة صدقي وعمرو دياب وليلي علوي ولبلبة ووفاء عامر ورانيا يوسف هاني شاكر وزوجته وغيرهم من النجوم.
وتعرض أمير شاهين لانتقادات لاذعة؛ بعد خطوبته، بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره، ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها، ولقَّبها بـ عروس الجنة.
ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا، بينما زوجته منة جاب الله 31 عاما، وهي خريجة المعهد العالي للسينما، وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي
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