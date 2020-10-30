كشفت ديانتها الحقيقية.. عايدة رياض تتصدر جوجل بتعليق مفاجئ

ولدت عايدة بالقاهرة في مثل هذا اليوم من عام 1954، وبدأت حياتها الفنية وهي في العاشرة من عمرها، حيث ظهرت موهبتها في الرقص، وأثبتت تألقا في الكثير من الرقصات، فهي تمتلك كل مقومات الراقصة الاستعراضية الماهرة من جسم ممشوق متناسق، وأذن موسيقية حساسة للإيقاعات الموسيقية التي كانت تحفظها عن ظهر قلب؛ مما أهلها للانضمام إلى فرقة رضا للفنون الشعبية، والتي اكتسبت خبرة كبيرة؛ لتصبح الراقصة الأولى للفرقة بعد سنوات من السفر والتدريبات الشاقة.

وفي السبعينيات من القرن الماضي بدأت "رياض" الدخول إلى عالم التمثيل بجانب الرقص الاستعراضي، حيث تم ترشيحها لفيلم "زائر الفجر"، ثم فيلم بنت اسمها محمود ثم عودة الابن الضال، وعندما حققت النجاح المطلوب بدأت تخطو خطوات أوسع لتنطلق إلى آفاق أرحب، فقد عرجت على الأعمال الدرامية، حيث كان مسلسل المال والبنون نقطة انطلاقة كبيرة لها، ثم جاءت مسلسلات "مارد الجبل، الأسطورة، حالة عشق، اسم مؤقت، الفوريجي، الأب الروحي".

وكان ترشيحها لفيلم أحلام هند وكاميليا عام 1988 النقطة الفارقة خلال مشوارها، حيث وضعها في مصاف النجوم الشهيرة، فقد وقفت فيه أمام الفنانة نجلاء فتحي والفنان الراحل أحمد زكي ثم تبعه مباشرة فيلم عنبر الموت ثم شباب علي كف عفريت.

ثم شاركت عايدة رياض في عدد من الأعمال الفنية الهامة التي اعتبرت من أهم الكلاسيكيات منها فيلم دم غزال، الكيت كات، البريء والجلاد، خليج نعمة.