بسبب وفاة زوجها.. قصة إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر

وقال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز، تبلغ من العمر 90 عاما، أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم.

وأضاف عبد الحليم أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي. وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.

تصدرتمؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد التصريحات الأخير لنجلها -شريف أحمد عبد الحليم- الذي كشف عن حكايتها بعد الإصابة بـ الزهايمر، وأكد أن لا أحد من الوسط الفني يسأل عنها.

قصة إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر

تعرضت عايدة لصدمة كبيرة بوفاة حبها الوحيد الفنان والمخرج أحمد عبدالحليم عام 2013 في ألمانيا ، وبعدها عاشت حالة اكتئاب نفسي، وحزن شديد ،فابتعدت عن التمثيل حتى شجعها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة وبعدها ابتعدت عن الأضواء مرة أخرى.

أعمال الفنانة عايدة عبد العزيز