يحل الفنان عمرو عبد الجليل، ضيفًا، على برنامج مساء دي إم سي، على الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على فضائية dmc الليلة، في تمام الساعة التاسعة مساء.
ويكشف الفنان عمرو عبد الجليل خلال اللقاء عن المحطات الفنية الأهم فى مشواره الفنى ، ويسترجع ذكريات تصوير شخصية الريس عزيز فى مسلسل النهاية الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
ويجيب الفنان عمرو عبد الجليل عن ماذا يفعل لوكان روبوت فى الحقيقه ؟ ومالذى كان هايغيره فى الحياة؟.
من جهة أخرى، ينتظرعمرو عبد الجليل، استكمال تصوير فيلم النمس والانس، المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ بدأ التصوير منذ عدة أيام.
ويشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.
شارك عمرو عبد الجليل في مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى، من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وهو من بطولته كل من سهر الصايغ، وناهد السباعى، ومحمد لطفى، وغيرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليلة .. الفنان عمرو عبد الجليل في ضيافة رامي رضوان على dmc على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.