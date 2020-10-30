مايوه وبطانة وفستان بـ سرة.. رانيا يوسف تواصل إثارة الجدل

حالة كبيرة من الجدل أصبحت تثار على الفنانة رانيا يوسف خلال الآونة الأخيرة، وبالتحديد منذ العام الماضي، حينما ظهرت بإطلالة مثيرة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالفستان الشهير إعلاميًا بـ "فستان البطانة"، ما جعل اسمها يتصدر محرك البحث جوجل في شتى المناسبات فيما بعد.

ويرصد "دوت الخليج" في التقرير التالي، أبرز المواقف التي أثارت الجدل حول رانيا يوسف.

رانيا يوسف في الجونة 2020

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة كبيرة من الجدل، أمس الخميس 29 أكتوبر، وقبل يوم واحد من ختام الدورة الرابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي الدولي، إذ ظهرت على السجادة الحمراء مرتدية فستان طويل مفتوح من الأمام، ومغطى من البطن بإستثناء منطقة السُرة، فظهرت فيها بفتحة مثلثة، تظهر بها سرتها، ما شكل موجة من الجدل حولها.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، على السجادة الحمراء خلال فعاليات الثلاثاء الماضي، مرتدية جمبسوت قصير جدا باللون الأسود اللامع، ضمن إطلالاتها الجريئة خلال الفعاليات الجونة السينمائي. وقبل فعاليات السجادة الحمراء مساء الثلاثاء 27 أكتوبر، ظهرت رانيا يوسف، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بإطلالة جريئة، ارتدت فيها هوت شورت أسود قصيرا وبدي كت مفتوحا من الخلف، لتحدث به تفاعلًا بين متابعيها على السوشيال ميديا. وطهرت رانيا يوسف أمس الأثنين 26 أكتوبر، بإطلالة من اختيار الإستايلست ياسمين علي، إذ ارتدت فستانا طويلا ملون اللون الأسود والبينك والأصفر، وكان شفافًا بعض الشئ. وفي ثاني أيام فعاليات الدورة الرابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي، وتحديدًا يوم السبت 24 أكتوبر، ظهرت رانيا يوسف على السجادة الحمراء، بفستان أسود قصير ومحتشم. وفي حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة 23 أكتوبر، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، مرتدية فستانا بصلي اللون، مفتوحا من الأمام، اعتمد على بطانة، عكس الفساتين التي أثارت بها الجدل مسبقًا، ولكن على الرغم من ذلك، أثار الفستان حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.

رانيا يوسف بـ فستان محترم

نشرت الفنانة رانيا يوسف، في فبراير الماضي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهرت فيها بفستان أبيض محتشم، ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفاعل جمهور رانيا يوسف مع أحدث صورها، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمراية يا رانيا"، "ده أبيض بسبب فوز الزمالك بسوبر صح".

رانيا يوسف تصدم جمهورها بعمرها الحقيقي

وقبل عدة أشهر، صدمت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها حينما وجهت إحدى المتابعات تساؤلًا لها، بطريقة كوميدية، إذ قالت: «كام سنة 20 ولا 25 أصل الجمال ده مينفعش يبقى أكبر من كده»، لترد رانيا بصراحة قائلة: «45 سنة»، وهو العمر الذي يرصده عنها موقع ويكيبيديا في سيرتها الشخصية.

إطلالة رانيا يوسف الجريئة في الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، في شهر سبتمبر 2019، بإطلالة جريئة، خلال فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مرتدية فستانا مكشوفا من الأمام ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكن تميز الفستان بالأناقة ولونه الهادئ "الأوكسديه".

رانيا يوسف تثير الجدل على الشاطئ

في شهر أغسطس 2019، أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة من الجدل مرة أخرى بين متابعيها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعدما نشرت فيديو لها داخل فيلتها تكشف فيه تفاصيل يومها مع أسرتها خلال العطلات والإجازات.

وعلقت رانيا يوسف على مقطع الفيديو في تغريدتها بالإنجليزية فيما يقابله بالعربية، قائلة: «تعتبر العطلات فرصة عظيمة للتركيز على التقريب بين العائلة.. بعض من أعز ذكرياتي هي الإجازات على الشاطئ».

جلسة تصوير رانيا يوسف المثيرة

في شهر أغسطس 2019، تصدرت الفنانة رانيا يوسف محرك البحث "جوجل" بعد الانتقادات التي وجهت لها بعد نشرها صورا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت فى إطلالتها على فستان موف مكشوف البطن، وتسريحة شعر بسيطة وعلى شعرها الأسود المنسدل على كتفيها، وعلى ماكياجها الصاخب والألوان الربيعية.

بطانة وهوت شورت رانيا يوسف

في شهر مارس الماضي، شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير "تويتر"، ظهرت فيها مرتدية هوت شورت داخل أحد المطاعم، وعلقت عليها، قائلة: «تعلم أن تستمتع بكل دقيقة من حياتك».

ظهور رانيا يوسف بـ الهوت شورت عبر حسابها على "تويتر"، يأتي بعد إثارتها للجدل مرتين بسبب ملابسها، الأخيرة كانت خلال حفل توزيع جوائز دير جيست في ديسمبر 2018، حينما ارتدت فستانا أصفر مفتوحا من الجانبين، وتحته هوت شورت أصفر.

أما المرة الأولى التي أثارت فيها رانيا يوسف الجدل بملابسها، كان خلال حضورها الحفل الختامي لمهرجان القاهرة العام الماضي، حينما ارتدت فستانا أسود شفافا كشف عن ساقيها بالكامل، ما جعل البعض يهاجمها ويلاحقها قضائيًا، لكنها بررت ذلك في تصريح متلفز، قائلة إن بطانة الفستان قد سقطت منها أثناء الحفل، ولم تدر ذلك إلا بعد أن تم تصويرها.

رانيا يوسف بـ المايوه

ليس بجديد على رانيا يوسف أن تكون في صدارة جوجل بإطلالتها، ومنها ظهورها بـ المايوه البكيني على أحد شواطئ الساحل الشمالي وهي تلتقط صورا تذكارية مع جمهورها، وقامت بنشر فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يرصد هذه اللحظات.