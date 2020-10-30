صور أصالة ومحمد حماقي وزوجته يحتفلون بعيد ميلاد إليسا الـ48 والجمهور يشيد بصداقتهم

إليسا النجمة اللبنانية احتفلت بعيد ميلادها الـ48 الذي وافق يوم 27 أكتوبر الجاري، وسط عدد من زملائها بالوسط الفني الذين فاجئوها بإقامة حفل صغير خلال تواجدها بالعاصمة المصرية، القاهرة.

إليسا تحتفل بعيد ميلادها مع أصالة ومحمد حماقي

عيد ميلاد إليسا لاقى اهتمام من قبل بعض من جمهورها، خاصة بعدما نشر صديقها حمدي بدر، ومدير أعمال محمد حماقي، صورًا جديدة قبل ساعات من الحفل الذي حضره عدد من أصدقائها بالوسط الفني، وهم محمد حماقي وزوجته، والفنانة السورية أصالة.

وظهرت إليسا وهي تلتقط الصور التذكارية مع أصدقائها في حفل عيد ميلادها، وسط حالة من السعادة، وتداول جمهور إليسا الصور على نطاق واسع، وأشادوا بالصداقة التي تجمعها بالنجم المصري محمد حماقي والمطربة أصالة.

صور النجوم في عيد ميلاد إليسا

ويبدو أن الاحتفال بعيد ميلاد النجمة اللبنانية اقتصر على عدد قليل من أصدقائها المقربين بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، والتوقعات بحدوث موجة ثانية من الفيروس خلال تلك الفترة.

وفي يوم ميلادها، وجهت إليسا رسالة مؤثرة إلى جمهورها وزملائها الفنانين بعد الاحتفال بها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تلقت إليسا عشرات الرسائل من محبيها وزملائها لتهنئتها بعيد ميلادها، ونشرت إليسا صورة من أحدث جلسة تصوير لها وقالت: "أشعر بسعادة كبيرة وأنا محاطة بكل هذه الرسائل الجميلة التي تلقيتها في عيد ميلادي.. شكراً لكم ولكل منكم أيها الأصدقاء والفنانين والمعجبين وكل من اهتم.. أتمنى أن نكون قادرين على الاحتفال في ظروف أفضل".

النجوم يهنئون إليسا بعيد ميلادها الـ48

وكان من أبرز المهنئين لإليسا في عيد ميلادها الفنانة أصالة التي أشادت بصداقتها بها، وكذلك نوال الزغبي ومايا دياب وهيفاء وهبي وسيرين عبد النور وغيرهم، بالإضافة إلى أحلام والتي نشرت صورة مع إليسا وقت مشاركتهما في برنامج "ذا فويس" وقالت: "كل المشاركين في برامج الهواة يكتسبون شهرة ونجاح بس أنا اكتسبتك أخت وصديقة للأبد، كل عام وانتي إحساس الأغاني العربية غاليتي.. بحبك".

في سياق آخر، كانت إليسا قد أقلقت الجمهور مجدداً حول حالة يدها المصابة بعد ظهورها بعلامات تشير إلى استمرار إصابتها، بعد خضوعها لعملية بيدها لإنهاء آثار علاج مرض السرطان العام الماضي، حيث شاركت الفنانة إليسا الجمهور الأسبوع الماضي بأنشطتها في إجازتها ببيروت، ونشرت أكثر من فيديو وصور لها أثناء قيادتها الدراجة في شوارع بيروت وأمام البحر، لكنها ظهرت بيد مصابة مجدداً أثناء قيادة الدراجة، وذلك بعد فترة من كشفها قصة تورم يدها بسبب آثار العلاج من السرطان واحتباس الماء بها.